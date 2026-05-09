Mercogliano, laboratorio sulla flora locale al MIRA: attività per bambini il 15 maggio

Venerdì 15 maggio alle ore 16:00 il museo MIRA – Mercogliano, laboratorio sulla flora locale al MIRA: attività per bambini il 15 maggioMuseo Irpino delle Radici Ambientali di Mercogliano ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Musei per Natura”, iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio.

L’incontro, dal titolo “Alla scoperta della flora locale”, è rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e propone un laboratorio didattico pensato per avvicinare i più piccoli all’osservazione della natura, delle piante e del paesaggio attraverso attività educative ed esperienze di esplorazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare curiosità, attenzione e conoscenza dell’ambiente circostante, valorizzando il legame tra natura, memoria e vita quotidiana mediante un approccio semplice, partecipativo e coinvolgente.

L’appuntamento si terrà presso la sede del museo in via Antonio De Curtis, a Mercogliano. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile online:

Form di iscrizione

L’attività è curata da Legambiente Avellino – Alveare.

Il progetto è promosso dal Comune di Mercogliano e realizzato da Mediateur nell’ambito di “Musei per Natura”, programma della Regione Campania dedicato alla valorizzazione dei musei ambientali.