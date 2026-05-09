Road to A1, Avellino cerca la risposta: gara 2 vale già una svolta

Gara 2 contro la Fortitudo Bologna vale già tantissimo: i lupi vogliono riportare la serie in equilibrio

Non c’è tempo per fermarsi. L’Unicusano Avellino Basket torna in campo questa sera alle ore 20:30 al PalaDozza per gara 2 della serie playoff contro la Flats Service Fortitudo Bologna.

Dopo il ko di gara 1, i biancoverdi sono chiamati a una risposta immediata. La sensazione è chiara: questa serie può ancora cambiare volto, ma servirà una partita diversa sotto ogni aspetto.

La squadra di coach Gennaro Di Carlo ha pagato l’impatto fisico e mentale della postseason nella prima sfida, soffrendo l’intensità imposta dalla Fortitudo soprattutto nei primi due quarti. Percentuali basse, poca fluidità offensiva e difficoltà a rimbalzo hanno permesso ai padroni di casa di controllare il match.

Eppure qualcosa, nel finale di gara 1, si è intravisto. Avellino ha provato a reagire, trovando punti e personalità soprattutto con Blake Francis, autore di 24 punti, e con Jaren Lewis, tra i pochi a reggere l’urto sotto canestro.

Servirà una partita da playoff

Per riportare la serie sull’1-1 servirà una prova più concreta e continua. I lupi dovranno alzare il livello difensivo, limitare i secondi possessi della Fortitudo e trovare maggiore equilibrio offensivo.

Il dato dei rimbalzi, nella prima gara, è stato uno dei più pesanti: 46 per Bologna contro i 34 di Avellino. Numeri che spiegano bene quanto la squadra di Caja abbia dominato sotto i tabelloni.

La Fortitudo resta favorita, forte del fattore campo e dell’esperienza, ma dovrà rinunciare a Lee Moore, fermato da un problema muscolare accusato dopo gara 1. Al suo posto ci sarà Perkovic.

Il PalaDozza spinge, Avellino vuole reagire

L’atmosfera sarà ancora quella delle grandi occasioni. Il PalaDozza proverà a trascinare Bologna verso il 2-0, mentre Avellino cerca il colpo che cambierebbe completamente l’inerzia della serie.

I playoff sono anche questo: cadere, adattarsi e ripartire subito.

E i lupi, adesso, cercano la loro risposta.

LA SERIE

GARA 1 – Fortitudo Bologna-Avellino 76-58

GARA 2 – 9 maggio, Bologna

GARA 3 – 12 maggio, Avellino

Eventuale GARA 4 – 14 maggio, Avellino

Eventuale GARA 5 – 16 maggio, Bologna

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso su LNP Pass dalle ore 20:20.

Diretta disponibile anche al Cinema Partenio – Sala 2 (biglietto 3,50 euro).

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Grande, Francis, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

Coach: Di Carlo

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Fantinelli, Mastellari, Sarto, Anumba, Sorokas, Della Rosa, Guaiana, De Vico, Moretti, Perkovic

Coach: Caja

ARBITRI

Salustri, Gai, Nuara