Tufino entra nel cartellone degli eventi della Città Metropolitana: dal 3 giugno il Beach Soccer

TUFINO — Sport, aggregazione e valorizzazione del territorio: saranno questi gli ingredienti principali del grande evento di Beach Soccer che prenderà il via a Tufino il prossimo 3 giugno 2026, inserito ufficialmente nel cartellone degli eventi della Città Metropolitana di Napoli.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato allo Sport e agli Eventi guidato da Mena Piciullo, punta a coinvolgere l’intera comunità cittadina attraverso giornate dedicate allo sport e alla partecipazione sociale.

Fondamentale la collaborazione della Real Tufino Calcio, con uomini e donne, ragazzi e ragazze del territorio che stanno contribuendo con entusiasmo all’organizzazione della manifestazione. Importante anche il supporto del Comitato Festa San Bartolomeo, da sempre vicino alle iniziative che promuovono il territorio e la socialità.

“Il Beach Soccer rappresenta un’occasione importante per Tufino — dichiara l’Assessore Mena Piciullo — perché attraverso lo sport possiamo creare momenti di unione, inclusione e crescita per i giovani e per tutta la comunità. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che stanno collaborando alla realizzazione di questo evento.”

L’appuntamento si inserisce nel programma degli eventi estivi sostenuti dalla Città Metropolitana e mira a trasformare Tufino in un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento sul territorio nolano.

Nei prossimi giorni saranno resi noti il calendario completo delle attività, gli orari e le iniziative collaterali previste durante la manifestazione.