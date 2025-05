Mercogliano, 11 maggio 2025 – Il Castello aperto straordinariamente per la XXVI Giornata Nazionale dei Castelli

Domenica 11 maggio, in occasione della XXVI edizione della Giornata Nazionale dei Castelli, il Castello di Mercogliano, in via straordinaria e per la prima volta, sarà aperto al pubblico per una visita speciale. Una preziosa occasione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Soprintendenza ABAP SA-AV e la Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro con il coinvolgimento attivo di una rete di associazioni e cittadini virtuosi.

La Giornata Nazionali dei Castelli è organizzata ogni anno dall’Istituto Italiano dei Castelli e prevede visite guidate, conferenze, trekking culturale e concerti in 42 siti distribuiti in 20 regioni per valorizzare il grande tesoro nazionale di storia e architettura composto da castelli, rocche, torri, fortezze e borghi.

Un percorso guidato all’interno delle mura del maniero, situato nel Borgo di Capocastello in un punto nevralgico del massiccio del Partenio, nel corso del quale saranno illustrate le strutture emerse dagli scavi archeologici eseguiti tra il 1991 e il 1992 dalla allora Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento.

Uno spettacolo di danze medievali de I Viandanti di Montevergine ACLI, in costumi d’epoca, farà immergere i visitatori in un’autentica atmosfera del tempo, tra affascinanti storie e leggende.

Accompagnati da un narratore si arriverà, poi, all’Antiquarium, il museo dell’opera, allestito nella Cripta della Chiesa della SS.ma Concezione, dove gli oggetti esposti saranno i testimoni parlanti della vita del Castello dall’età normanna fino all’incendio del 1656.

Orari delle visite: I turno 10.00-11.15 / II turno 11.30-12.45

Punto di ritrovo: area parcheggio Castello, via Roma incrocio direzione S.Anna e Vallefondi; si consigliano abbigliamento e scarpe comode.

Sarà possibile prenotare la visita fino al giorno 10 maggio al seguente numero della Proloco Mercogliano 0825 454592 anche WhatsApp , dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16:30 alle 19:30 o al seguente indirizzo e-mail: prolocomercogliano@gmail.com

In Irpinia, oltre il Castello di Mercogliano, sarà possibile visitare i castelli di Summonte, Montefredane e Montefusco.