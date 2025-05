“Secretum”: l’installazione in vetro di Simon Berger debutta a Roccarainola”

Roccarainola (NA) – Dopo il grande successo alla Chiesa degli Artisti di Roma, grazie alla courtesy della Galleria Cris Contini Contemporary di Londra, l’opera di Simon Berger arriva per la prima volta a Roccarainola, ospitata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Secretum è il titolo dell’installazione site‑specific curata da Pasquale Lettieri e Sandra Sanson, promossa dal Comune di Roccarainola e dal Polo Museale “Luigi D’Avanzo”. L’opera, realizzata su vetro di sicurezza, rappresenta i volti della Madonna e di Gesù attraverso fratture controllate che, nelle parole di Lettieri, incarnano un gesto “al contempo esatto e barbarico, figlio di una cultura romantica e passionale”.

Programma

Giovedì 8 maggio, ore 12.00 – Preview e conferenza stampa

Giovedì 8 maggio, ore 17.00 – Presentazione ufficiale al pubblico

Intervengono: Sindaco Giuseppe Russo Delegato alla Cultura Giovanni Sirignano Presidente del Polo Museale Carmine Centrella Dirigente scolastico Anna Iossa (Liceo E. Medi, Cicciano) Don Enzo Bugea Nobile (Pia Opera Don Guanella) Galleristi Cristian Contini e Fulvio Granocchia



Il 5 maggio, data scelta in concomitanza con la festa della Beata Vergine di Pompei e con la memoria dell’apparizione di San Michele Arcangelo, assume per Don Enzo Bugea un significato particolare: “È il giorno in cui nel 1883 fu benedetta la prima campana del Santuario e fu scritta la prima versione della Supplica a Maria”.

Orari di apertura

Lunedì, mercoledì, venerdì: 09.00–13.00

Martedì, giovedì: 14.00–18.00

Dove

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Via Roma, Roccarainola (NA)

Contatti

Visite e informazioni: Federico Natale, +39 081 8293449

Ufficio stampa: Sara Galardi – info@criscontinicontemporary.com

About Simon Berger

Nato nel 1976 in Svizzera, Berger vive e lavora a Niederönz.

Dapprima ritrattista con bombolette spray, è passato al legno e alla carrozzeria finché l’idea di lavorare il vetro non ha preso forma. Con martello e fratture controllate, imprime volti umani sul vetro di sicurezza: frammenti e crepe catturano la luce, trasformando la superficie in un ritratto “che sembra brillare a seconda dell’illuminazione”.

About Cris Contini Contemporary

Fondata nel 2018 a Notting Hill (Londra) da Cristian Contini e Fulvio Granocchia, con sedi a Roma e Bruxelles, la galleria rappresenta un portfolio internazionale che spazia dai maestri moderni (Lichtenstein, Picasso, Fontana, Warhol, Indiana) ai nomi contemporanei più innovativi, tra cui Simon Berger. Collabora con Fondazioni e Musei internazionali e ha curato il Padiglione italiano alla Biennale di Venezia 2022.