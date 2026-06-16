L’esordio di De Bruyne e Lukaku ai Mondiali: dove sono le buone notizie per il Napoli

Il Belgio esce dal primo esame mondiale con un punto, molte domande e una certezza antica: quando la partita diventa sporca, fisica, irrazionale, Romelu Lukaku resta un fattore. L’1-1 contro l’Egitto non è stato l’avvio brillante che Rudi Garcia avrebbe immaginato per una nazionale ancora sospesa tra la coda della generazione d’oro e il bisogno di una nuova identità. Ma dentro una serata complicata, con l’Egitto avanti, compatto e pericoloso, l’ingresso di Big Rom ha cambiato immediatamente l’inerzia emotiva della gara.

Per Kevin De Bruyne e Lukaku, compagni in nazionale e al Napoli, non era una partita qualsiasi. Era il primo vero test globale dopo una stagione segnata da stop, riabilitazioni, rientri spezzati e interrogativi sul futuro. Il Mondiale, per entrambi, non è soltanto una vetrina: è un banco di prova. Per il Belgio, certo. Ma anche per Napoli, che guarda da lontano e prova a capire se due campioni ultra-trentenni, reduci da problemi muscolari importanti, possano ancora essere centrali nel progetto della prossima stagione.

Un Belgio brillante a tratti, ma ancora dipendente dai suoi senatori

La gara ha raccontato un Belgio con possesso, qualità e iniziativa, ma anche con evidenti difficoltà nel trasformare il dominio territoriale in superiorità reale. L’Egitto ha trovato il vantaggio con Emam Ashour, bravo a sfruttare una fase difensiva belga troppo passiva. Da quel momento la partita dei Diavoli Rossi si è trasformata in una lunga rincorsa, più nervosa che fluida. Un pareggio che mantiene il Belgio tra le potenziali outsider della Coppa del Mondo, anche se è molto difficile immaginare i Diavoli Rossi andare fino in fondo, con il pronostico sulla finale del Mondiale ancora molto incerto.

De Bruyne è stato il riferimento tecnico più riconoscibile. Ha cercato linee di passaggio verticali, ha provato a cucire gioco tra centrocampo e trequarti, ha sfiorato il gol prima con una conclusione fuori misura e poi colpendo il palo. Non è stata una prestazione dominante per continuità, ma è stata comunque una prova significativa: dopo mesi complicati, il capitano belga ha mostrato di avere ancora pensiero, visione e coraggio per prendersi responsabilità nei momenti chiave.

Il problema, semmai, è che il Belgio sembra ancora chiedergli troppo. Quando De Bruyne si abbassa, manca qualcuno che occupi con lucidità la zona centrale offensiva. Quando resta alto, la squadra fatica a trovarlo con i tempi giusti. È il paradosso di una nazionale che sta provando a rinnovarsi, ma che nei momenti di pressione continua a cercare le soluzioni note: De Bruyne per accendere la luce, Lukaku per dare peso all’area, Courtois per evitare guai peggiori.

Lukaku entra e cambia la partita

L’immagine più forte del match resta l’ingresso di Lukaku. Pochi secondi, una corsa centrale, un movimento da centravanti vero e l’autogol di Mohamed Hany che rimette il Belgio in partita. Non è un gol suo, formalmente. Ma l’azione è sua nella sostanza: perché è la presenza dell’attaccante del Napoli a creare urgenza, paura, indecisione.

Questo è il punto che interessa anche agli azzurri. Lukaku può non essere più l’attaccante da trenta accelerazioni a partita, ma continua ad avere una dote rara: condiziona la difesa avversaria ancora prima di toccare il pallone. Sposta centrali, obbliga i terzini a stringere, crea spazio per gli inserimenti. In una squadra che sa servirlo, resta un riferimento offensivo di altissimo livello.

Naturalmente, l’altra faccia della medaglia è fisica. Dopo un’annata in cui il suo corpo gli ha chiesto prudenza, Lukaku non può essere valutato solo sull’impatto emotivo di una giocata. Conta la tenuta, conta la capacità di reggere carichi ravvicinati, conta la risposta dopo minuti ad alta intensità. Il Mondiale dirà molto proprio su questo: non se Lukaku sappia ancora incidere, perché lo ha già ricordato all’Egitto; ma se possa farlo con continuità.

De Bruyne, qualità e gestione: il Napoli cerca risposte più che magie

Il discorso su De Bruyne è diverso. Il belga non vive di impatto fisico come Lukaku, ma di letture, tempi e precisione. Contro l’Egitto ha alternato lampi da fuoriclasse a pause fisiologiche. Ha cercato il gol, ha provato a forzare la giocata, ha dato l’impressione di voler dimostrare qualcosa non solo al Belgio, ma anche a chi in questi mesi ne ha messo in discussione la sostenibilità atletica.

Per il Napoli, la sua prova va letta con lucidità. De Bruyne non può più essere pensato come un giocatore da spremere ogni tre giorni in un calcio di campo lungo e transizioni continue. Va protetto, accompagnato, inserito in un sistema che gli permetta di ricevere dove può fare male senza dover coprire distanze eccessive. Se il nuovo ciclo azzurro vorrà davvero puntare su di lui, dovrà costruirgli attorno equilibrio: centrocampisti di gamba, ampiezza, movimenti coordinati tra le linee.

La partita con l’Egitto offre un indizio incoraggiante: la qualità non è evaporata. Il piede, la testa e la personalità sono ancora lì. Ma offre anche un avvertimento: De Bruyne oggi va gestito come un patrimonio tecnico fragile, non come un motore inesauribile.

Il Napoli davanti a un bivio tecnico ed economico

La stagione azzurra ha lasciato un’eredità complessa. Lukaku e De Bruyne erano arrivati per alzare il livello internazionale del Napoli, ma gli infortuni hanno impedito di vedere davvero, se non a sprazzi, la loro convivenza dentro un progetto stabile. La partenza di Antonio Conte ha poi aperto una nuova fase: un cambio di guida tecnica impone valutazioni nuove, meno emotive e più funzionali.

Massimiliano Allegri, indicato come nuovo riferimento della panchina azzurra, sarebbe un allenatore teoricamente adatto a ragionare su giocatori di esperienza. Sa gestire i tempi, sa abbassare il ritmo quando serve, sa costruire squadre pragmatiche attorno ai punti forti dei suoi uomini migliori. Ma proprio per questo la scelta su De Bruyne e Lukaku non può essere sentimentale.

Il Napoli deve chiedersi una cosa semplice: questi due campioni possono ancora essere centrali o devono diventare armi selettive? La risposta cambia tutto. Se vengono considerati titolari strutturali, servono garanzie fisiche. Se diventano risorse da gestire, allora il club deve affiancare alternative forti, giovani e affidabili. In entrambi i casi, il Mondiale diventa una sorta di esame supplementare: non per giudicare il talento, ma per misurare la tenuta.

L’indicazione più chiara: il valore resta, ma va protetto

Il pareggio contro l’Egitto non cancella i dubbi sul Belgio, né risolve quelli del Napoli. Però offre una traccia. De Bruyne è ancora capace di incidere nella rifinitura e di arrivare alla conclusione con pericolosità. Lukaku è ancora in grado di cambiare il peso offensivo di una squadra in pochi istanti. Due segnali importanti, soprattutto dopo una stagione in cui il tema principale non è stato il rendimento, ma l’assenza.

La differenza tra rilancio e nuovo rimpianto passerà dalla gestione. Per il Belgio significa dosare minutaggi e responsabilità nel resto del girone. Per il Napoli significa programmare senza farsi sedurre solo dal nome. De Bruyne e Lukaku possono ancora essere un lusso competitivo, ma solo dentro un contesto che ne rispetti età, storia clinica e caratteristiche.

Il Belgio avrebbe voluto vincere, e l’Egitto ha avuto più di un motivo per uscire dal campo con rimpianti. Ma per De Bruyne e Lukaku questo 1-1 vale più del risultato. È il primo capitolo pubblico di una possibile risalita. Non ancora una rinascita completa, non ancora una garanzia. Piuttosto, un segnale.

Napoli osserva e prende appunti. Perché il futuro dei due belgi non si deciderà su una singola giocata, ma su una sequenza di risposte: ritmo, recupero, continuità, disponibilità a inserirsi in un nuovo progetto tecnico. Contro l’Egitto, De Bruyne ha mostrato che la luce può ancora accendersi. Lukaku ha ricordato che certi centravanti, anche quando non segnano, possono cambiare una partita con la sola presenza.

Dopo un’annata di infortuni, non è poco. Ma per il Belgio e per il Napoli, adesso viene la parte più difficile: trasformare un lampo in una prospettiva.