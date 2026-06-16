Molinara si prepara alla Sagra della Patata 2026: due giorni tra gusto, musica e tradizione

MOLINARA – Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dell’estate sannita. Il 10 e 11 agosto torna infatti la tradizionale Sagra della Patata di Molinara, pronta ad animare il paese con due serate all’insegna dei sapori autentici, della convivialità e delle tradizioni locali.

Organizzata dalla Pro Loco di Molinara, la manifestazione rappresenta da anni un punto di riferimento per residenti, emigranti e visitatori che scelgono di trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera genuina di uno degli eventi più caratteristici del territorio.

Protagonista assoluta sarà naturalmente la patata di Molinara, ingrediente simbolo della gastronomia locale, proposta in numerose preparazioni tipiche che esaltano la qualità e il gusto di un prodotto profondamente legato alla storia agricola del paese.

Non mancheranno musica, intrattenimento, momenti di aggregazione e occasioni per riscoprire le tradizioni che da generazioni rappresentano l’identità della comunità molinarese. Un evento che ogni anno riesce a coniugare promozione del territorio, cultura gastronomica e socialità.

«La Sagra della Patata è molto più di una semplice festa gastronomica – sottolineano gli organizzatori –. È un momento di incontro che rafforza il senso di appartenenza alla comunità e valorizza le nostre radici, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e apprezzare le eccellenze locali».

La Pro Loco invita cittadini e turisti a partecipare numerosi a quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate 2026.

Molinara vi aspetta il 10 e l’11 agosto per celebrare insieme il gusto, la tradizione e la bellezza dello stare insieme.