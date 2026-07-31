Montevergine, il Santuario ricorda orari e modalità di accesso: ecco tutte le informazioni per i fedeli

L’Abbazia territoriale di Montevergine ha ricordato ai fedeli gli orari di apertura del Santuario e le modalità per raggiungere il complesso religioso, meta ogni giorno di numerosi pellegrini e visitatori.

Il Santuario è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00, mentre il sabato e la domenica l’orario di apertura è dalle 8:30 alle 17:00.

Per raggiungere Montevergine è possibile utilizzare esclusivamente la funicolare di Mercogliano oppure percorrere il sentiero a piedi. Al momento, infatti, non è consentito l’accesso con mezzi privati fino al Santuario.

Anche la funicolare segue un calendario di corse differenziato. Dal lunedì al venerdì l’ultima partenza è prevista alle 14:15, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi il servizio è prolungato fino alle 17:15, con corse distribuite nell’arco della giornata.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, la Santa Messa viene officiata dal lunedì al venerdì alle ore 11:00. Il sabato sono previste due celebrazioni, alle 11:00 e alle 16:00, mentre la domenica le Messe vengono celebrate alle 9:30, 11:00, 12:30 e 16:00.

L’Abbazia invita i fedeli a programmare la visita tenendo conto degli orari di apertura del Santuario e delle corse della funicolare, così da raggiungere Montevergine in sicurezza e senza inconvenienti.