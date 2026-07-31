Montoro, domani alla frazione Torchiati riapre la piazza Municipio

Montoro, riapre domani sabato 1° agosto, alle ore 10.00 alla frazione Torchiati, piazza Municipio. Dopo un importante lavoro di ristrutturazione, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune, l’area sarà di nuovo fruibile dai cittadini. L’opera è stata realizzata grazie ad un finanziamento della Provincia di Avellino, nell’anno 2025, di 50.000 € .

Lo spazio pubblico ha visto una manutenzione straordinaria con la sistemazione della pavimentazione, l’eliminazione di ostacoli intermedi e il ripristino delle aiuole con piante e fiori. E’ stata inoltre rimossa la fontana posta al centro della piazza. L’intero lavoro di manutenzione è stato integrato con il recupero della Casa Municipale di prossima apertura.

Siamo contenti di restituire alla comunità di Torchiati la piazza principale della frazione, a breve restituiremo ai cittadini anche la Casa comunale, oltre agli Uffici comunali e di altri Enti di servizio, saranno presenti ambienti dedicati ad incontri, cultura e aggregazione commenta – il sindaco Salvatore Carratù – gli spazi di incontro come le piazze sono fondamentali per le nostre comunità, sono luoghi di socializzazione, anche intergenerazionali, che meritano cura e attenzione da parte di tutti.