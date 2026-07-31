Forte scossa ai Campi Flegrei: paura a Napoli. Interruzione energia elettrica

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 19:43 circa in tutta Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Numerosi cittadini sono scesi in strada dopo aver percepito un forte boato seguito da un intenso movimento sismico.

Secondo le prime notizie:

la scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della città di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Quarto e nei comuni limitrofi;

in diverse zone si registrano interruzioni della corrente elettrica, con tecnici già al lavoro per ripristinare il servizio;

al momento non risultano conferme ufficiali su eventuali vittime o danni gravi, mentre sono in corso le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Magnitudo ancora da confermare

Nello screenshot che hai inviato si parla di una “magnitudo molto alta”, ma al momento le fonti ufficiali non hanno ancora pubblicato i dati definitivi della scossa. L’INGV sta elaborando le registrazioni sismiche e nelle prossime decine di minuti dovrebbe comunicare magnitudo, epicentro e profondità con precisione.