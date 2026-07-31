Plestia Alaqad per la prima volta in Italia: la voce di Gaza ospite del Premio Lunettes a Sant’Andrea di Conza (Av) con Francesca Albanesee e Ulrike Reinhard

SANT’ANDREA DI CONZA (AV) – Sarà la poetessa e giornalista palestinese Plestia Alaqad, per la prima volta ospite in Italia, una delle protagoniste della serata conclusiva della prima edizione del Premio Lunettes, il concorso letterario promosso dall’Associazione Culturale e Ricreativa Lunettes ASP nell’ambito del progetto “Meridiani e voci dal limite – Dialoghi letterari e concorso”. L’appuntamento è fissato per il 21 agosto 2026, alle ore 21.00, in Largo Ginnasiale a Sant’Andrea di Conza, all’interno della prestigiosa Festa del Libro.

Voce tra le più autorevoli della nuova generazione di intellettuali palestinesi, Plestia Alaqad è diventata un punto di riferimento internazionale grazie ai suoi reportage e alle sue testimonianze da Gaza, capaci di raccontare il conflitto attraverso una prospettiva profondamente umana.

La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione e conferma la vocazione del Premio a promuovere il dialogo tra letteratura, attualità e diritti umani.

Accanto a lei interverrà Ulrike Reinhard, scrittrice, attivista e innovatrice sociale di fama internazionale, da anni impegnata nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile, innovazione culturale e inclusione. In collegamento parteciperà inoltre Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, tra le più autorevoli esperte di diritto internazionale e diritti umani. L’incontro sarà moderato da Giovanni Pacchiano, TEDx speaker.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Andrea di Conza, Pompeo D’Angola, e si concluderà con la proclamazione dei vincitori della prima edizione del Premio Lunettes – “Meridiani e voci dal limite“, con l’assegnazione dei riconoscimenti alla migliore poesia e al miglior racconto breve.

L’evento è ideato da Ottica Lunettes e organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa Lunettes ASP, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant’Andrea di Conza.

La direzione artistica è affidata a Lorenzo Fodarella e Francesco Scarpelli con Media Partner Viralbeat e Damedia.

Il Premio Lunettes nasce con l’obiettivo di valorizzare le voci delle nuove generazioni di scrittori e poeti, offrendo uno spazio espressivo a giovani autrici e autori capaci di interrogare le crisi, le contraddizioni e le trasformazioni del presente, ma anche di immaginare nuovi orizzonti, futuri possibili e forme di rinascita attraverso la forza della parola.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto culturale “Meridiani e voci dal limite – Dialoghi letterari e concorso”, che esplora la letteratura come luogo di attraversamento dei confini, incontro tra culture e testimonianza del nostro tempo.

Le sezioni del concorso

La Sezione A – Poesia è riservata ad autrici e autori maggiorenni under 30. I partecipanti potranno inviare un componimento inedito di massimo 60 versi ispirato al tema del “meridiano” come luogo simbolico di orientamento, passaggio e incontro con l’altro, in dialogo con il celebre discorso “Il Meridiano” di Paul Celan.

La Sezione B – Racconto narrativo distopico è invece riservata ad autrici e autori maggiorenni under 35. Saranno ammessi racconti inediti fino a 20.000 battute capaci di confrontarsi con le inquietudini e le trasformazioni del nostro tempo – tecnologiche, ecologiche, politiche o sociali – attraverso uno sguardo originale e una forte qualità letteraria.



La Giuria, nominata dall’Organizzazione e dalla Direzione Artistica, assegnerà un premio di 600 euro ai vincitori delle due sezioni e potrà attribuire menzioni speciali alle opere ritenute particolarmente meritevoli.

Le opere dovranno essere inviate in forma rigorosamente anonima, corredate della relativa scheda di partecipazione, entro le ore 24.00 del 5 agosto 2026 all’indirizzo [email protected].

Nel rispetto dell’autenticità dell’opera e del merito letterario, il regolamento vieta l’utilizzo esclusivo o prevalente di sistemi di intelligenza artificiale generativa in assenza di un effettivo apporto creativo dell’autore.

Il bando completo e il regolamento ufficiale sono disponibili all’indirizzo https://linktr.ee/premioletterariolunettes