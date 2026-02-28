Lukaku all’ultimo respiro: il Napoli soffre, ma non muore mai

Il Napoli soffre, non convince, ma trova tre punti pesantissimi nel recupero: Hojlund sblocca, Akpa Akpro risponde, poi Lukaku decide al 96’ su assist di Giovane.

Il Napoli non brilla, fatica per lunghi tratti, ma alla fine porta a casa una vittoria pesantissima al Bentegodi. Contro il Verona finisce 2-1, con gli azzurri che trovano il colpo decisivo nel recupero grazie a Romelu Lukaku, tornato al gol in un momento chiave della stagione.

L’inizio è fulminante: dopo appena due minuti Hojlund colpisce di testa e porta avanti il Napoli, dando l’impressione di una gara in discesa. In realtà, il match si incanala su binari complicati, con ritmi bassi e poche occasioni, dove il Verona riesce a restare in partita con ordine e determinazione.

La squadra di Sammarco cresce nella ripresa e trova il pareggio al 65’ con Akpa Akpro, bravo a sfruttare una situazione favorevole e a rimettere tutto in equilibrio. Da quel momento il Napoli perde lucidità, mentre i padroni di casa prendono coraggio e giocano senza timori.

Il finale sembra scivolare verso un pareggio, ma nel recupero arriva l’episodio che cambia tutto. Giovane accelera e mette un pallone preciso in area, dove Lukaku si coordina e batte il portiere con una conclusione potente, regalando al Napoli tre punti insperati.

Una vittoria sporca, arrivata senza grande qualità ma con cinismo, che permette alla squadra di Conte di restare agganciata alle zone alte della classifica. Il Verona esce sconfitto, ma con una prestazione di carattere che lascia più di un rimpianto.

TABELLINO

VERONA–NAPOLI 1-2

Marcatori: 2’ Hojlund (N), 65’ Akpa Akpro (V), 96’ Lukaku (N)

VERONA (3-5-2):

Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap (52’ Frese), Edmundsson;

Oyegoke (70’ Suslov), Akpa Akpro (82’ Slotsager), Gagliardini, Harroui (81’ Niasse), Bradaric;

Bowie, Sarr (55’ Mosquera).

Allenatore: Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno;

Politano (78’ Mazzocchi), Elmas, Lobotka (73’ Gilmour), Spinazzola (52’ Gutierrez);

Vergara (78’ Giovane), Alisson Santos (73’ Lukaku);

Hojlund.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N), Lukaku (N); Sammarco (all. Verona), Conte (all. Napoli)

Espulsi: nessuno