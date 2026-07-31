Campi Flegrei, nuova forte scossa di terremoto: magnitudo 3.8, avvertita in tutta l’area di Napoli, dopo quella di 4,7 delle 19,44

Dopo la forte scossa registrata alle 19:44, una nuova scossa di terremoto ha interessato questa sera l’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico, registrato alle 22:00:09 (ora italiana), ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione in tutta l’area flegrea e in numerosi quartieri di Napoli.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto epicentro nei Campi Flegrei, con coordinate 40.8265 di latitudine e 14.1027 di longitudine, a una profondità di 3 chilometri, una caratteristica che ne ha accentuato la percezione in superficie.

La nuova scossa arriva a poco più di due ore da quella delle 19:44, alimentando la preoccupazione tra i residenti dell’area, molti dei quali sono nuovamente scesi in strada per precauzione. Numerose le segnalazioni provenienti da Pozzuoli, Bacoli, Quarto e dai quartieri occidentali del capoluogo, dove il terremoto è stato avvertito con particolare intensità.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’INGV – Osservatorio Vesuviano di Napoli. L’Istituto precisa che i dati relativi a magnitudo ed epicentro rappresentano la migliore stima disponibile e potrebbero essere aggiornati in seguito a ulteriori elaborazioni.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o edifici. Restano in corso i controlli da parte delle autorità competenti, mentre continua il monitoraggio dell’attività sismica nell’area dei Campi Flegrei.