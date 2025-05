Gragnano, venerdì 9 maggio: risate e tradizione alla Festa di San Nicola dei Miri con “I panni sporchi si lavano in famiglia”

Gragnano si prepara a vivere una serata all’insegna del teatro e del buonumore in occasione della Festa di San Nicola dei Miri. Venerdì 9 maggio, alle ore 20:30**, presso la piazzetta San Nicola dei Miri nella frazione di Gragnano, la compagnia teatrale “La Trafila” porterà in scena la brillante commedia “I panni sporchi si lavano in famiglia”, scritta e diretta da Simone Alfano.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, si tiene all’aperto e promette di coinvolgere il pubblico con una trama ricca di equivoci esilaranti, battute pungenti e situazioni paradossali, offrendo uno spaccato divertente — ma anche riflessivo — delle dinamiche familiari più comuni.

L’iniziativa rientra nel programma dei festeggiamenti religiosi e civili dedicati al santo patrono, che da sempre rappresentano un momento di forte partecipazione e identità per la comunità gragnanese.

Una serata imperdibile per chi ama il teatro popolare e desidera trascorrere qualche ora tra tradizione, cultura e tante risate, immerso nell’atmosfera gioiosa che solo le feste di paese sanno offrire.

Appuntamento a Gragnano: teatro sotto le stelle per celebrare San Nicola dei Miri!

—

