Nola – Virtus Afragola finisce in goleada: bianconeri ai playoff

Il Nola 1925 va a valanga contro la Virtus Afragola centrando probabilmente la vittoria con il distacco più ampio ottenuta da una squadra nel girone A di Eccellenza in questa annata. I Bianconeri fanno il proprio dovere battendo i rossoblu e centrano il quinto posto, valevole per i playoff. Il vantaggio arriva già al 7′ con Castagna che è il più lesto di tutti a concludere con un tap-in un’azione corale che aveva egli stesso iniziato. Al 18′ raddoppio del Nola: assist di Liccardi in profondità per Dell’Orfanello che a tu per tu con Vivace non sbaglia. Al 31′, mentre il Nola spinge per il tris, pericolosissimi gli ospiti: palla oltre la difesa nolana, Moccia viene saltato da Cacciottolo ma Pepe in ripiego è miracoloso e salva la conclusione del numero 9 avversario a porta vuota. Il terzo gol del Nola però arriva dopo 5 minuti: assist di Castagna, stop e tiro di Longo che segna la sua prima rete della partita. Al 45′ poker del Nola con Liccardi che in area piccola stoppa e fa partire di controbalzo una botta che si insacca in rete. Due minuti più tardi il Nola cala il pokerissimo con Longo e chiude sul 5-0 la prima frazione di gara. Nella ripresa il Nola è pericoloso già dopo 5 minuti con il colpo di testa di Dell’Orfanello sugli sviluppi di un corner ma è al 7′ della ripresa che arriva il gol: palla per Filosa in area piccola che fa partire un’altra botta tremenda e segna la rete del 6-0. Cinque minuti più tardi ancora Filosa a segno: cross di Cacciatore, semirovesciata del numero 28 da applausi e seconda rete per lui. Per il Nola però c’è ancora spazio per segnare. Al 63′ Masecchia si invola sulla fascia e crossa al centro, Mancini si avventa sulla palla ma l’estremo difensore avversario si oppone, sbuca proprio Masecchia che è il più lesto di tutti e insacca per l’8-0. Al 71′ nona rete del Nola: cross dalla destra, Fiorillo anticipa Lepre pronto per spingere in rete ma il suo intervento scaraventa la palla nella sua stessa porta. Al minuto 88 ultima rete del Nola e della gara: Mancini recupera palla e dribbla alcuni avversari, in area piccola scambia la sfera con Lepre e insacca in rete. Dieci reti per il Nola che confermano il sorpasso all’Ercolanese avvenuto nella scorsa giornata e si regalano un emozionante playoff: primo turno ad Aversa contro la Real Normanna domenica 11 maggio.

DICHIARAZIONI

“Sono contento per la prestazione – ha dichiarato a fine gara mister Paolino Barone – Anche se l’avversario era alla nostra portata, ho visto cose buone espresse dalla squadra. Abbiamo centrato un obiettivo importante che per noi era il minimo in questa stagione. Ci sono ancora alcune cose da risolvere. Ad Aversa sarà una bella gara e mi aspetto un settore Ospiti tutto colorato di bianconero”.

IL TABELLINO

Reti: 7′ Castagna (N), 18′ Dell’Orfanello (N), 36′-47′ Longo (N), 45′ Liccardi (N), 52′-57′ Filosa (N), 63′ Masecchia (N), 71′ Autogol (N), 88′ Mancini (N).

Nola 1925: Moccia, Dell’Orfanello (75′ Avolio), Mansi, Pepe, Cacciatore, Biason, Cozzolino (64′ Papa), Castagna (52′ Masecchia), Filosa, Liccardi (46′ Lepre), Longo (58′ Mancini). A disposizione: Alcolino, Vitolo, Acampora, Melillo. Allenatore: Paolino Barone.

Virtus Afragola: Vivace (58′ Bussone), Fiorillo, Tipaldi (46′ Tortora), Pragliola (26′ Arciello), Rinaldi, Blando, Oliva, Cacciottolo (71′ Fusco), Galasso, Grasso (55′ Iazzetta), Viscardi. A disposizione: Iandoli, Tuccillo, Romano, Izzo. Allenatore: Salvatore Galasso.

Note: nessun ammonito.