Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo: sensibilizzazione con il film “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa” al Vulcano Buono

Oggi, 7 febbraio 2025, si celebra la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che, purtroppo, colpisce milioni di giovani in Italia e nel mondo. Tra le categorie più vulnerabili ci sono i minori con disabilità: secondo le statistiche, circa il 38% dei bambini e ragazzi disabili ha subito atti di bullismo, un dato allarmante che mette in luce la necessità di azioni concrete per promuovere inclusione e rispetto.

Per questa importante ricorrenza, l’associazione Autismo in Movimento ha organizzato una partecipazione collettiva alla visione del film “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa”, tratto da una storia vera e proiettato presso il The Space Cinema Vulcano Buono alle ore 16:50. Questo film racconta le sfide di un giovane emarginato a causa della sua diversità, affrontando tematiche come il pregiudizio, il coraggio e la ricerca della propria identità.

Il bullismo verso i minori con disabilità può manifestarsi in molteplici forme: fisico, emotivo, psicologico o verbale. È una realtà che segna profondamente le vittime, causando danni emotivi e psicologici a lungo termine. In molti casi, i social media e le piattaforme digitali amplificano il problema, rendendo il cyberbullismo una minaccia ancora più

Autismo in Movimento, attiva da anni nella promozione dei diritti e delle esigenze delle persone con autismo, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di educare al rispetto e alla diversità. Coinvolgendo i propri iscritti nella proiezione di un film così significativo, l’associazione intende stimolare una riflessione collettiva e sensibilizzare la comunità su quanto sia cruciale fermare ogni forma di bullismo.

Il cinema, con la sua capacità di raccontare storie universali, si rivela uno strumento potente per trasmettere valori di solidarietà e empatia. “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa” si propone non solo come un’opera di intrattenimento, ma come un invito al dialogo e all’azione, ricordandoci che ogni piccolo gesto può fare la differenza nella vita di chi è più vulnerabile.

L’iniziativa di oggi rappresenta un importante passo avanti per promuovere una cultura inclusiva e rispettosa, affinché nessun bambino debba mai più subire la violenza dell’intolleranza.