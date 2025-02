Salza Irpina: Vigili del Fuoco salvano 24enne sulla SS 7, giovane trasportato al Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 08:30 di oggi, 7 febbraio, sulla SS 7, nel territorio del comune di Salza Irpina, per soccorrere un ragazzo di 24 anni originario di Castelfranci. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra, supportata dall’autoscala e da un’ulteriore squadra S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale), specializzata nel recupero di persone in ambienti impervi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, e hanno portato al recupero del giovane, che è stato poi affidato ai sanitari del 118, giunti sul luogo, per essere trasportato all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto alle cure del caso. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno eseguito i rilievi dell’incidente.