Festa del Caciocavallo, del Formaggio e della Transumanza: a Corleto Monforte il gusto incontra la tradizione Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 – 8ª edizione

Corleto Monforte si prepara ad accogliere visitatori e appassionati per l’8ª edizione della Festa del Caciocavallo, del Formaggio e della Transumanza, un evento che celebra le radici contadine, la cultura casearia e la bellezza senza tempo del territorio cilentano. Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, il piccolo borgo di 479 anime in provincia di Salerno diventa teatro di un’autentica esperienza tra gusto, natura e storia.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Corleto Monforte in collaborazione con la Pro Loco, si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire i saperi e i sapori della ruralità campana, con un programma ricco di eventi culturali, degustazioni, spettacoli e momenti immersivi nel cuore della montagna.

Il programma

Sabato 17 maggio

Alle ore 17:30, presso la Sala Manifestazioni, l’apertura sarà affidata all’esibizione degli allievi della scuola di ballo di Corleto Monforte, a testimonianza dell’importanza delle nuove generazioni nella salvaguardia delle tradizioni locali.

A seguire, alle ore 18:30, si terrà il convegno “Radici Future: un viaggio tra le tradizioni agricole e i nuovi orizzonti del turismo autentico”, un’occasione per riflettere sul legame tra passato e innovazione nel mondo agricolo. Durante l’incontro, sarà presentato un eccezionale ritrovamento: 33 pergamene del 1300, recentemente restaurate, che offrono uno spaccato prezioso sulla storia del territorio.

Domenica 18 maggio

Alle ore 9:00, prenderà il via la suggestiva Transumanza, con partenza dall’Azienda Agricola di Marcello Greco.

Alle ore 12:30, nella località Corcomona, i partecipanti potranno vivere un laboratorio all’aperto dedicato alla produzione del caciocavallo e del formaggio, con degustazione in alta quota: un momento unico per riscoprire i gesti antichi della lavorazione lattiero-casearia, immersi in uno scenario naturale mozzafiato.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, spazio al percorso trekking, che condurrà i camminatori fino al centro del paese, con visita al museo naturalistico, al centro storico e alle tre chiese principali, scrigni di arte e fede.

La giornata si concluderà con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00 e con lo spettacolo musicale serale, che porterà note e allegria nel cuore del borgo.

Un’esperienza da non perdere

La Festa del Caciocavallo, del Formaggio e della Transumanza non è solo una sagra, ma un viaggio autentico tra le tradizioni, la memoria contadina e l’ospitalità sincera di Corleto Monforte. Tra profumi, sapori, paesaggi e antichi documenti ritrovati, il fine settimana del 17 e 18 maggio promette di essere un tuffo nella vera identità cilentana.

