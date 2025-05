Regionali 2025, gelo tra De Luca e Schlein: a gestire il dossier campano resta Misiani

Nessun faccia a faccia in vista tra il governatore e la leader dem. Il nodo Campania resta nelle mani del commissario Antonio Misiani, che potrebbe riaprire il tavolo del centrosinistra già nei prossimi giorni.

In Campania, la partita delle Regionali 2025 resta sospesa tra silenzi, attese e manovre sotterranee. Al momento, non è previsto alcun incontro tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Un segnale chiaro: la leader dem sembra intenzionata a mantenere le distanze dal contesto campano, da sempre terreno complesso per le dinamiche interne al partito.

A tenere le redini della situazione è il commissario regionale del PD Antonio Misiani, figura chiave per qualsiasi ipotesi di ricomposizione tra il governatore uscente e il gruppo dirigente nazionale. Toccherà ancora una volta a lui tentare di riannodare i fili di un dialogo complicato, mai davvero interrotto ma certamente raffreddato negli ultimi mesi.

Secondo fonti interne al partito, già nella prossima settimana Misiani potrebbe convocare il tavolo del Campo Largo, il perimetro di centrosinistra che dovrebbe rappresentare la base per una coalizione unitaria in vista delle elezioni. Una riunione già programmata mesi fa, ma poi saltata all’ultimo momento, e che adesso potrebbe rientrare nell’agenda politica.

L’appuntamento, se confermato, rappresenterebbe un primo passo per fare chiarezza sugli equilibri interni e sulle reali intenzioni dei partiti alleati. Resta da capire se e come Vincenzo De Luca intenderà rientrare nella discussione, dopo aver più volte fatto capire di non voler lasciare campo libero a Roma nella scelta del candidato alla presidenza.