Napoli e provincia: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto rispettivamente un 47enne di Caivano con precedenti di polizia, anche specifici, e un 17enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cuoco a Caivano, hanno notato a bordo di uno scooter il 47enne che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, dopo una breve fuga, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 8 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi e di 55 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, invece, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato il 17enne che ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

In quei frangenti, il predetto, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e trovato in possesso di 8 involucri di hashish del peso complessivo di circa 17 grammi e di 30 euro.