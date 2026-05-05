Amministrative Avellino 2026, Fabrizio Patrizi: “Una città per far tornare i giovani”

Una visione chiara e orientata al futuro quella proposta da Fabrizio Patrizi, in corsa per il consiglio comunale di Avellino. Al centro del suo programma elettorale c’è un obiettivo strategico: fermare la fuga dei giovani e creare le condizioni per il loro rientro in città.

“Avellino deve diventare una città capace di riattrarre e trattenere i talenti – sottolinea Patrizi –. Non possiamo parlare di sviluppo se non siamo in grado di riportare qui i nostri figli dopo anni di studio e sacrifici lontano dall’Irpinia”. Un tema che il candidato conosce da vicino, avendo vissuto personalmente le difficoltà di costruire un percorso lavorativo nel capoluogo irpino.

Il cuore della proposta è il progetto “Avellino Smart Working City”, un piano quinquennale pensato per trasformare la città in un polo attrattivo per lavoratori da remoto, professionisti e imprese innovative. Tra le principali azioni previste, la creazione di una vera e propria “fucina di idee”, con spazi pubblici rigenerati destinati al networking tra giovani e professionisti, affiancati da una rete digitale capace di connettere gli avellinesi sparsi in Italia e all’estero.

Fondamentale anche lo sviluppo di hub di coworking pubblici, realizzati in immobili comunali inutilizzati, dotati di connessione veloce, sale riunioni e servizi dedicati. A questo si aggiunge la volontà di stringere accordi con aziende nazionali e internazionali per favorire il lavoro da remoto da Avellino, prevedendo incentivi locali per chi assume residenti.

Non manca l’attenzione al mondo della formazione, con collaborazioni con università e ITS per attivare stage e progetti sul territorio, oltre a uno “sportello rientro” pensato per accompagnare chi decide di tornare, offrendo supporto burocratico, orientamento professionale e assistenza per l’avvio di attività imprenditoriali.

Tra i punti chiave anche la creazione di una rete digitale della “diaspora avellinese”, con eventi di networking per mantenere vivo il legame tra i giovani e la loro città d’origine.

Accanto al lavoro, però, Patrizi sottolinea l’importanza della qualità della vita: “Il rientro è anche una scelta di vita”. Da qui le proposte su mobilità e servizi, con il miglioramento dei collegamenti con grandi città come Napoli, Roma e Milano, la rigenerazione del centro storico, l’organizzazione di eventi culturali e la creazione di spazi dedicati ai giovani.

Particolare attenzione è rivolta anche alle famiglie, con il potenziamento di asili nido, servizi educativi e strumenti di welfare locale.

Un programma che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e vivibilità, con l’obiettivo di trasformare Avellino in una città capace di offrire opportunità concrete senza rinunciare alla qualità della vita.