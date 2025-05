Contrada ( Av): Tutto pronto per i Festeggiamenti religiosi e civili del patrono San Michele Arcangelo con il noto Rapper LELE BLADE che si esibirà sabato 24 Maggio .

È tra i santi più venerati in assoluto. La sua rappresentazione che lo vede schiacciare sotto i suoi sandali Lucifero è da sempre una delle immagini più potenti dell’iconografia cattolica. Sto parlando di San Michele Arcangelo che anche in Irpinia occupa un posto d’onore tra i santi più celebrati.

In Provincia di Avellino l’Arcangelo Michele è addirittura il Patrono più comune tra i paesi irpini. Ben 12 le comunità che lo hanno scelto come proprio intercessore con Dio (praticamente 1 paese ogni 10). Con una sola differenza: la data di celebrazione. Anche Contrada gli riserverà solenni festeggiamenti religiosi e civili in questa settimana.

Domenica 25 Maggio alle ore 19.00 ci sarà la solenne processione per le strade del paese.

Il rito religioso sarà preceduto da due interessanti serate ludiche ovvero VENERDÌ 23 MAGGIO alle ore 21.30 con i VILLA PERBENE TURCO E LAURATO e successivamente SABATO 24 MAGGIO con il famoso Rapper LELE BLADE in concerto in Piazza del Carmine dove si prevede la folla delle grandi occasioni. Daniele Biondi