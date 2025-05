Blitz antidroga: ingoia nove ovuli di crack per sfuggire all’arresto

Nel tentativo disperato di eludere l’arresto, una donna di 57 anni ha ingoiato nove ovuli di crack durante una perquisizione dei carabinieri. È accaduto a Poggiomarino, dove i militari dell’Arma sono intervenuti in seguito a un’attività investigativa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, sorprendendola con materiale sospetto. Alla vista degli agenti, la 57enne ha cercato di disfarsi della droga ingerendo gli ovuli contenenti la sostanza stupefacente. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

I militari, accortisi della manovra, hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è stata sottoposta a controlli e trattamenti medici. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione, alcune dosi di crack già confezionate e una somma in contanti pari a 60 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Conclusi gli accertamenti medici, la donna è stata tratta in arresto e condotta in carcere, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella rete dello spaccio locale.