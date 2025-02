Confagricoltura Campania alla Regione: “Parità di assegnazione del carburante agricolo per il settore delle erbe aromatiche fresche”

NAPOLI. Confagricoltura Campania ha inoltrato alla Regione Campania una richiesta ufficiale affinché le aziende del settore delle erbe aromatiche fresche possano beneficiare delle stesse quantità di carburante agricolo assegnate alle aziende della quarta gamma. La richiesta è supportata da un’analisi tecnica approfondita che dimostra come le esigenze operative di queste aziende siano equivalenti a quelle della quarta gamma.

Negli ultimi anni, la produzione di erbe aromatiche fresche ha infatti registrato una significativa crescita, affermandosi come settore ad alto valore grazie anche alla crescente domanda internazionale. Molte aziende campane, in particolare nella Piana del Sele, hanno riconvertito le proprie coltivazioni, passando dalla produzione di baby leaf a quella di erbe aromatiche, senza tuttavia modificare le tecniche agronomiche, le pratiche operative e il parco macchine impiegato.

La preparazione del terreno, le modalità di semina e raccolta, così come l’impiego di macchinari specifici – fa sapere Confagricoltura Campania – dimostrano che il consumo di gasolio per le colture di erbe aromatiche è del tutto analogo a quello delle baby leaf. Per questo motivo, è necessario adeguare l’assegnazione del carburante agricolo per garantire la competitività e la sostenibilità del settore.

L’adozione di pratiche agronomiche consolidate e l’utilizzo delle stesse attrezzature, come l’ortoaccoglitrice Hortech e i rifilatori, assicurano un’elevata efficienza produttiva, minimizzando gli sprechi e migliorando la sostenibilità economica e ambientale. Tuttavia, la limitazione attuale nelle assegnazioni di carburante rischia di compromettere la continuità del sistema produttivo locale, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta nei mercati europei.

Confagricoltura Campania sottolinea l’importanza di un intervento immediato da parte della Regione Campania affinché le aziende possano operare in condizioni di equità rispetto ad altri comparti agricoli, tutelando così la competitività del settore e valorizzando il ruolo strategico delle produzioni di erbe aromatiche fresche nel panorama agroalimentare italiano.