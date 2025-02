I Vigili del Fuoco di Avellino ancora impegnati in un incendio di un deposito agricolo in alta Irpinia

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia subito dopo le re 01’00 della notte scorsa, è intervenuta in contrada Serro Pigrataro sempre a Bisaccia, per un incendio di un deposito agricolo con all’interno rotoballe di paglia e fieno. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto un’autobotte dalla sede centrale e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono tutt’ora in corso di svolgimento. Per fortuna non si registrano ulteriori danni e i Carabinieri delle Stazioni di Bisaccia, Aquilonia e Lacedonia stanno effettuando i rilievi dell’incendio.