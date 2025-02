Arrestato a 53 anni per i disordini del derby Avellino-Napoli: condanna definitiva dopo 22 anni

Un uomo di 53 anni, residente a Reggio Emilia, è stato arrestato il’8 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, dopo una condanna definitiva per i disordini durante il derby Avellino-Napoli del 2003. Gli scontri, avvenuti il 20 settembre di quell’anno allo Stadio Partenio, causarono la morte di un tifoso e gravi danni. Il 53enne, coinvolto in quei violenti episodi insieme ad altri ultras partenopei, era stato condannato a otto anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Napoli, pena poi ridotta a cinque anni, quattro mesi e nove giorni, considerando il periodo già trascorso in carcere. Oltre alla detenzione, l’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e privato dei diritti civili. Il suo trasferimento in carcere ha concluso il lungo iter giudiziario.