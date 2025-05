Cesvolab, l’Irpinia e il Sannio verso il giorno del Dono 2025, tavola rotonda al Campania Alleva Expo 2025

Nell’ambito della III Edizione di Campania Alleva Expo 2025, si è tenuta ieri sera, 9 maggio, presso la Sala Convegni CECAS, una tavola rotonda promossa da CESSVOLAB sul tema: “L’Irpinia e il Sannio verso il Giorno del Dono 2025”, in occasione del decennale del Dono Day.

L’iniziativa, promossa in collaborazione tra l’Istituto Italiano della Donazione (IID) e il CSV Irpinia Sannio ETS, ha lo scopo di incentivare la partecipazione delle organizzazioni non profit delle province di Avellino e Benevento al Giorno Nazionale del Dono – DonoDay 2025 Non Profit.

Il Giorno del Dono, istituito con la Legge n. 110/2015, si celebra ogni anno il 4 ottobre.

Nel 2025, Irpinia e Sannio saranno protagoniste delle celebrazioni per il decennale del Dono Day, che si terranno nei giorni 23, 24 e 25 ottobre a Pietrelcina, paese natale di San Pio.

Relatori dell’evento:

Raffaele Amore , Presidente CSV Irpinia Sannio ETS

Clemente Mastella , Onorevole e Sindaco di Benevento

Stefano Cerrato , Vicepresidente Easy Fundraising e AD Fondazione FONICAP

Ivan Nissoli , Presidente Istituto Italiano della Donazione

Salvatore Mazzone , Sindaco di Pietrelcina

Maria Cristina Aceto, Direttrice CSV Irpinia Sannio, moderatrice del dibattito

Nel suo intervento di apertura, Raffaele Amore ha dichiarato:

“Questo è il primo appuntamento del percorso di avvicinamento al Giorno del Dono 2025, promosso a livello nazionale dall’Istituto Italiano della Donazione, per valorizzare le esperienze di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva. Quest’anno, Pietrelcina, il Sannio e l’Irpinia saranno tappa finale di questo percorso”.

Uno dei punti centrali del dibattito è stato proprio l’adesione al Giorno del Dono. Le organizzazioni non profit possono scegliere tra una “Adesione Morale” e una “Adesione Attiva”, impegnandosi a promuovere gli ideali di solidarietà e impegno civico che caratterizzano l’iniziativa.

Durante l’incontro, il Sindaco Salvatore Mazzone ha confermato che Pietrelcina ospiterà ufficialmente l’evento nazionale previsto per ottobre 2025.

Tra gli interventi delle associazioni presenti, è stato particolarmente apprezzato quello di Sonia Bruno, presidente del Rotary Community Corps Avellino Est, che ha portato la voce del volontariato locale.

L’iniziativa del CSV Irpinia Sannio ETS si inserisce tra quelle più significative per raccontare e promuovere le esperienze di solidarietà nelle Aree Interne, anche attraverso le espressioni culturali e artigianali del territorio. Durante la serata, infatti, sono stati esposti alcuni prodotti rappresentativi del patrimonio locale.

