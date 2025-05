Angri:Un incontro speciale con Zia Caterina Bellandi: la forza di un sorriso che cambia la vita.(Foto)

Oggi, grazie al sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, abbiamo assistito a un momento che ha toccato il cuore di tutti: l’incontro di Zia Caterina Bellandi con gli studenti del liceo Don Carlo La Mura. La sua figura, divenuta simbolo di speranza e coraggio grazie al suo taxi colorato, è sinonimo di una missione che va oltre il semplice trasporto. È un gesto di amore che trasforma il dolore in forza, la sofferenza in coraggio, e le sfide quotidiane in piccole avventure.

Da oltre vent’anni, Zia Caterina accompagna gratuitamente i bambini malati di cancro nei loro viaggi verso l’ospedale, trasformando ogni tragitto in un’esperienza unica. Con il suo taxi ricco di colori, suoni e palloncini, riesce a donare momenti di gioia, creando un’atmosfera che fa sembrare la malattia, anche se solo per un attimo, un passo indietro. La sua energia è contagiosa e lascia un segno indelebile nel cuore di chiunque la incontri.

L’incontro di oggi è stato organizzato con grande sensibilità dalla Dirigente Rossella Tedesco, che ha saputo riconoscere il valore di questi momenti di incontro. È un’opportunità unica di riflettere su come la fragilità possa essere trasformata in una risorsa, su come ogni sorriso, anche nei momenti più difficili, possa diventare una cura. Zia Caterina insegna che la fantasia è una medicina potente e che ogni vita, anche la più fragile, è un dono prezioso da proteggere.

Il sindaco Cosimo Ferraioli, nel suo post, ha condiviso la sua emozione per l’incontro, sottolineando come Zia Caterina porti un messaggio che va ben oltre le parole. “Anche se per poco, è stato un onore indossare la fascia del taxi Milano 25,” ha scritto, mostrando l’affetto e il rispetto di tutta la comunità di Angri verso questa straordinaria donna. “La nostra città ti accoglierà sempre con affetto,” ha aggiunto, riflettendo il sentimento di riconoscenza che tutti nutrono per Zia Caterina.

Il suo viaggio non è solo fisico, ma anche emozionale. Zia Caterina non è soltanto una persona che porta i bambini all’ospedale, ma una vera e propria fonte di ispirazione. Il suo taxi è un simbolo di speranza che, con un gesto semplice ma potente, riesce a cambiare la vita di tanti. La sua missione ci ricorda che l’amore, in ogni sua forma, è la cura più potente che possiamo offrire.