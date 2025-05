Avella – Il CEA della Comunità Montana accompagna gli studenti dell’I.C. “Monsignor Pasquale Guerriero” nel progetto Green School ad Acqua Fidia.

Il progetto “Green School”, promosso dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, è tornato ad animare la splendida area di Acqua Fidia, nel cuore del Parco Regionale del Partenio. Protagonisti di questa nuova esperienza sono stati gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” di Avella.

L’iniziativa, curata dal Centro di Educazione Ambientale (CEA) della Comunità Montana, rappresenta un’importante occasione di educazione ambientale sul campo. Gli studenti hanno potuto esplorare i sentieri e la biodiversità della faggeta di Acqua Fidia, entrando in contatto diretto con la natura.

Durante la giornata, il gruppo ha visitato “Piano Sospeso”, un’installazione di Land Art realizzata dal maestro Giuseppe Di Giovanni, e ha ammirato un imponente faggio secolare, inserito nell’Albo degli Alberi Monumentali. Dopo una pausa per la colazione al sacco a Campo Spina, nel comune di Mugnano del Cardinale, gli studenti hanno fatto ritorno ad Acqua Fidia, concludendo un percorso immersivo e ricco di scoperte.

A garantire la sicurezza lungo il percorso hanno contribuito le Guardie ecozoofile dell’A.N.G.E. e gli operai forestali, preziosi nel supporto e nella tutela dell’area.

Questa iniziativa conferma l’importanza della sinergia tra scuola, enti locali e associazioni per promuovere un’educazione ambientale attiva, capace di formare cittadini consapevoli e rispettosi del territorio.(L. Carullo)