Mugnano del Cardinale, doppia festa per Carmine Masucci: auguri per il compleanno e il pensionamento

Giornata di festa a Mugnano del Cardinale per Carmine Masucci, da tutti conosciuto anche come “Garganiello”, che celebra due traguardi importanti: il suo compleanno e l’inizio della pensione. Una coincidenza felice che segna l’apertura di un nuovo capitolo della sua vita, dopo anni di impegno, responsabilità e dedizione.

Questa mattina ha timbrato per l’ultima volta il cartellino, concludendo ufficialmente il suo percorso lavorativo, iniziato nel 1986 come consulente tecnico presso Co Italtekna, gruppo IRI, incarico che ha ricoperto fino al 1990. Dal 1990 al 2001 ha lavorato presso il Comitato di Controllo dell’Ufficio di Avellino, poi dal 2001 al 2015 è stato impegnato nella Protezione Civile regionale. Dal 2015 al 2025 ha ricoperto il ruolo di risorsa strumentale presso l’Ufficio Periferico di Avellino.

Figura storica del territorio, impegnato in politica e giornalista, Masucci è da decenni al fianco del Comitato Festa di Maria Santissima delle Grazie, contribuendo con costanza alla valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose. La sua presenza è un punto fermo nei momenti più significativi della comunità, sempre presente e attivo.

L’intera comunità, il Centro Pastorale per la Divulgazione del Nome Filomeniano e la redazione di Binews gli rivolgono i più sinceri auguri, celebrando non solo l’uomo pubblico, ma anche la persona sempre pronta ad ascoltare, collaborare e costruire. Dopo una vita spesa al servizio degli altri, Masucci si è guadagnato un tempo tutto per sé, da vivere con serenità, passione e nuove scoperte.

L’auspicio è che possa godersi ogni istante di questa nuova avventura con la stessa energia, disponibilità e il sorriso che lo hanno sempre contraddistinto. A Carmine Masucci, l’augurio più autentico: buon compleanno e buona pensione, con stima e affetto da tutta la comunità.