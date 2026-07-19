GROTTAMINARDA. GRUPPO DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: CONFERITI QUATTRO INCARICHI

A seguito di Manifestazione di interesse finalizzata ad integrare il Gruppo di Supporto all’Amministrazione Comunale attraverso un avviso pubblico e successiva disamina da parte di apposita Commissione, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha conferito quattro incarichi di collaborazione a titolo gratuito, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa attraverso il contributo di professionalità e competenze specifiche nei diversi settori di interesse dell’Ente.

Nel dettaglio sono stati conferiti i seguenti incarichi:

Gaetano Calò , incaricato del supporto nell’ambito dei servizi di manutenzione ;

Fedele Forgione , incaricato del supporto per eventi e manifestazioni ;

Raffaele Masiello , incaricato del supporto per le attività culturali ;

Agostino Ruggiero, incaricato del supporto nell’ambito dei servizi di comunicazione.

Tutti gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito, senza vincolo di subordinazione, e rappresentano una forma di collaborazione qualificata finalizzata a mettere a disposizione dell’Ente competenze ed esperienza nei rispettivi ambiti di riferimento.

«L’Amministrazione comunale continua a costruire una rete di collaborazioni fondata sulla disponibilità, sulle competenze e sul senso civico di cittadini che hanno scelto di mettere gratuitamente la propria esperienza al servizio della comunità – dichiara il Sindaco Marcantonio Spera – Ciascun incarico risponde alla volontà di rafforzare specifici settori strategici dell’attività amministrativa, offrendoci un supporto concreto. Ringrazio tutti coloro i quali si sono proposti ed hanno poi accettato questo incarico con spirito di servizio e senso di responsabilità: il loro contributo rappresenta un valore aggiunto per il Comune di Grottaminarda e per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nell’interesse della collettività».