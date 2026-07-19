Tufino: Felicia Perna compie 18 anni, gli auguri della sua famiglia

TUFINO (NA) – Una giornata speciale, ricca di emozioni e sorrisi, per Felicia Perna, che oggi raggiunge il traguardo tanto atteso della maggiore età, spegnendo le sue 18 candeline.

Un momento importante che segna l’inizio di una nuova fase della vita, da vivere con entusiasmo, responsabilità e tanti sogni da realizzare.

Per questa occasione così significativa, arrivano gli auguri più affettuosi da parte della sua famiglia:

“Che questo giorno sia migliore di tutti gli altri. Non avere fretta di sentirti grande. Augurissimi!”

Un messaggio colmo d’amore firmato da papà Vincenzo, mamma Angela e dai fratelli Antonio e Alfonso, che le augurano un futuro ricco di soddisfazioni, serenità e felicità.

Oggi sarà una giornata di festa insieme a parenti e amici, pronta a diventare un ricordo indelebile nella vita di Felicia.

Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri, porgendo a Felicia Perna i più sinceri auguri per i suoi 18 anni. Che questo importante traguardo sia solo l’inizio di un percorso ricco di successi, gioie e grandi emozioni. Buon compleanno!