Mugnano – Nozze di Rubino: 40 anni di amore per Luciano Corbisiero & Angela Bianco

Il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie si unisce con grande gioia alla celebrazione di un traguardo bellissimo: i 40 anni di matrimonio di Luciano e Angela.

Quarant’anni insieme sono una testimonianza di fede, pazienza, rispetto e amore quotidiano. Sono il racconto di una famiglia costruita giorno dopo giorno, fatta di sacrifici condivisi, sorrisi e sostegno reciproco.

Per celebrare questo importante anniversario, Luciano e Angela hanno scelto un luogo a noi molto caro: domenica 19 Luglio 2026 alle ore 19:00, presso il Santuario Santa Filomena, per ringraziare il Signore e la Madonna del dono della loro unione.

“Caro Luciano e cara Angela, il vostro esempio ci ricorda che l’amore vero dura nel tempo e diventa ancora più prezioso con gli anni.

Che le nozze di rubino siano solo una tappa di un cammino ancora lungo e felice”.

Tantissimi auguri da parte di tutto il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie.

“Che la Madonna delle Grazie vi benedica e vi accompagni sempre”. (L.Carullo)