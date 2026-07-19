L’Associazione Quadrelle 2026 non vedrà la luce: ecco perché

(Riceviamo e Pubblichiamo). Cittadini, corre l’obbligo di informare tutti della tanta chiacchierata “Associazione Quadrelle 2026″ distrutta prima della nascita. L’idea di un Associazione era nata la sera stessa dell’assemblea pubblica convocata dal Sindaco per organizzare tutti insieme la Festa in Onore di San Giovanni Battista, visto che fino a pochi giorni prima era a forte rischio. Proprio pochi giorni prima dell’assemblea sbuca dal nulla più assoluto un Comitato Battenti nato senza avvisi ma costituito da pochi “eccelsi” che pensano che l’organizzazione dei Battenti sia un affare di famiglia e non una Festa Religiosa in onore del Santo.

Nell’occasione dell’assemblea pubblica si presenta a sua detta il portavoce del comitato che esplicitamente dichiara che il direttivo del Comitato Autoproclamatosi non vuole avere a che fare con nessuno, meglio scegliere con chi avere a che fare ….cosa strana non a Quadrelle quando si parla di cosa pubblica … Nell’occasione, lo stesso dichiara che se nasceva un comitato o un associazione che organizzava Battenti e Festa loro facevano un passo indietro. Nei giorni successivi, subito ci siamo recati da Don Dario a riferire quello che il portavoce aveva detto nell’ assemblea. Nei giorni successivi, dopo l’annuncio del probabile direttivo dell’Associazione si è creato un clima di forti tensioni, pressioni e tant’altro nei confronti di cittadini e promotori Per senso di responsabilità e per evitare ulteriori divisioni si è deciso di fare un passo indietro e non intrometterci negli affari di famiglia. La nostra Associazione era aperta a tutti e nasceva con l’unico obbiettivo di organizzare la Festa per l’intera comunità, favorire la collaborazione tra Chiesa e cittadini ma soprattutto senza nessun altro scopo ….Resta il rammarico per un’occasione che avrebbe potuto unire il paese e che invece grazie alle imposizioni, ad atti incresciosi, e grazie anche a qualche Senatore della Repubblica Quadrellese si è deciso ancora una volta che Quadrelle merita un’associazione però bisogna capire di che tipo, visto i modi e gli scopi…

Associazione Quadrelle 2026