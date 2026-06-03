AVELLA. L’Istituto Comprensivo Mons. Guerriero festeggia gli alunni delle classi terze che finiscono il loro ciclo di studio. Foto e Video

Festa di fine anno per gli studenti delle terze dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” di Avella. Una serata di emozioni, musica e divertimento quella vissuta presso il ristorante La Valle, dove gli alunni delle quattro classi terze hanno celebrato la conclusione del loro percorso scolastico alla scuola secondaria di primo grado. Grazie all’ottima organizzazione delle mamme rappresentanti dei genitori, Alba e Felicia, si è vissuta una serata di divertimento e spensieratezza.

Accanto ai ragazzi erano presenti i professori e il dirigente scolastico, protagonisti insieme agli studenti di un momento speciale che ha segnato la chiusura di un importante capitolo della loro crescita. Dopo aver gustato le specialità preparate dal ristorante, i giovani si sono lasciati andare a balli e sorrisi, accompagnati dalla musica del DJ e dall’animazione dello speaker che hanno reso la serata ancora più coinvolgente.

Tre anni vissuti intensamente tra studio, attività didattiche, amicizie, esperienze formative e momenti condivisi che hanno contribuito alla crescita personale e scolastica degli studenti. Una tappa significativa che lascia spazio ora a nuove sfide e nuovi percorsi per tutti i ragazzi.

La festa si è trasformata così in un’occasione per salutarsi, ricordare i momenti più belli trascorsi insieme e celebrare un traguardo importante, in un clima di allegria e spensieratezza che resterà sicuramente nei ricordi di studenti e docenti.