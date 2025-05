“ACCADDE OGGI”. 18 maggio 1152: Federico Barbarossa viene incoronato Re dei Romani ad Aquisgrana

Il 18 maggio 1152 rappresenta una data fondamentale nella storia del Sacro Romano Impero: in quel giorno, Federico I di Hohenstaufen, passato alla storia come Federico Barbarossa, venne incoronato Re dei Romani nella cattedrale di Aquisgrana. Questo evento segnò l’inizio di un regno che avrebbe lasciato un’impronta profonda nella politica e nella cultura medievale europea.

Federico Barbarossa era nipote dell’imperatore Corrado III e fu eletto re dai principi tedeschi per la sua capacità di mediazione e la sua visione unitaria dell’impero. L’incoronazione ad Aquisgrana, sede tradizionale delle incoronazioni imperiali fin dai tempi di Carlo Magno, fu un atto altamente simbolico. Riconosciuto come sovrano dei territori germanici, Federico assunse la missione di restaurare la grandezza imperiale, puntando a riaffermare il controllo sui territori italiani e sull’autorità del Papato.

Il regno di Federico Barbarossa fu segnato da numerose campagne militari, in particolare in Italia, dove si scontrò con le città del nord e con il Papato. La sua figura, imponente e carismatica, divenne presto oggetto di leggende: nel folklore tedesco, si narra che dorma ancora sotto una montagna, pronto a risvegliarsi per guidare di nuovo l’Impero.

La sua incoronazione nel 1152 fu solo il primo passo: nel 1155, sarebbe stato incoronato anche Imperatore del Sacro Romano Impero a Roma dal Papa, sancendo l’unione formale tra la corona germanica e l’autorità imperiale.