Tragedia familiare a Torre Annunziata: 91enne si toglie la vita dopo aver colpito la moglie con un martello

TORRE ANNUNZIATA – Una tragedia sconvolgente ha scosso questa mattina la quiete di un condominio in via Tagliamonte, nel cuore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un pensionato di 91 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del quinto piano della propria abitazione, subito dopo aver tentato di uccidere la moglie colpendola violentemente con un martello.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la consorte, una donna di 78 anni, in un gesto estremo e ancora inspiegabile. La donna, colpita alla testa, è stata soccorsa tempestivamente grazie alla segnalazione dei vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno trovato la donna ancora viva e vigile, ma in condizioni gravi: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia con un trauma cranico.

Il corpo senza vita dell’anziano è stato rinvenuto nel cortile interno del palazzo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente del dramma, che al momento appare legato a tensioni familiari o a condizioni di disagio psicologico.

L’intera comunità è sotto shock per quanto accaduto. Un gesto estremo che solleva interrogativi e dolore, e che riaccende i riflettori sulla fragilità, spesso silenziosa, che può nascondersi anche tra le mura domestiche.