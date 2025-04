Torre del Greco protagonista al CONI Campania: focus sull’impiantistica sportiva

Il Comune di Torre del Greco continua a investire nello sport come leva di crescita sociale e riqualificazione urbana. Nei giorni scorsi, la consigliera comunale delegata allo Sport, Valentina Ascione, ha partecipato al confronto promosso dal CONI Comitato Regionale Campania, dal titolo “Esperienze istituzionali delle autonomie locali. I diversi modelli di gestione”.

L’incontro ha offerto l’opportunità di confrontarsi sulle buone pratiche nella gestione degli impianti sportivi locali e sulle sfide che le amministrazioni si trovano ad affrontare nel potenziamento delle infrastrutture dedicate allo sport.

Durante il suo intervento, la consigliera Ascione ha illustrato i principali progetti in corso a Torre del Greco, tra cui la tensostruttura La Salle, da poco ristrutturata e già tornata operativa. A questi si aggiungono il palazzetto dello sport e la piscina comunale attualmente in costruzione a viale Europa, opere pensate per ampliare l’offerta sportiva cittadina.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla progettazione del nuovo stadio, una struttura moderna e multifunzionale, destinata ad accogliere eventi sportivi e culturali, rafforzando ulteriormente il ruolo dello sport nella vita della comunità.

La partecipazione all’iniziativa del CONI si inserisce nel quadro di una strategia complessiva dell’Amministrazione comunale per promuovere lo sport come diritto, come strumento educativo e come occasione di sviluppo locale.