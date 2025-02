Tragedia ad Acerra, domani i funerali di Giulia: la famiglia chiede rispetto

La famiglia di Giulia Loffredo, la bambina di nove mesi tragicamente uccisa da un pitbull nella notte tra sabato e domenica, lancia un appello di rispetto in vista dei funerali, che si terranno domani nel Duomo di Acerra. L’avvocato Luigi Montano, legale del padre della piccola, ha chiesto che i riflettori vengano spenti per almeno un giorno, permettendo alla famiglia di vivere in tranquillità l’ultimo saluto alla bambina.

Giulia è morta in seguito a un’aggressione del cane dei genitori, mentre dormiva accanto al padre, ora indagato per omicidio colposo per non aver vigilato adeguatamente sul cane. La tragedia ha scosso profondamente la comunità, con la madre della piccola che ha già espresso il suo dolore, attribuendo la responsabilità all’animale.

L’avvocato Montano ha dichiarato che la famiglia si trova in uno stato di grande confusione e sofferenza, e ha sottolineato che almeno durante il giorno dei funerali, sarebbe opportuno non sottoporli a pressioni mediatiche. La cerimonia si svolgerà in forma privata, come richiesto dalla famiglia, che ha bisogno di intimità in un momento tanto delicato.

“Il loro dolore è incontenibile”, ha dichiarato Montano. “Chiediamo solo un po’ di pace e rispetto per il giorno dell’addio a Giulia.”