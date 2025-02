Incontro alla Regione Campania: i sindaci irpini a confronto con il Governatore De Luca

Si è svolto un importante incontro presso la Regione Campania, promosso dall’Onorevole Enzo Alaia, che ha visto la partecipazione di 65 sindaci dei Comuni irpini e diversi assessori locali. Alla riunione era presente il Governatore Vincenzo De Luca, con il quale i sindaci del mandamento di Baiano hanno avuto modo di confrontarsi direttamente, sollecitandolo a prestare maggiore attenzione alle esigenze del territorio.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità per i primi cittadini del mandamento baianese di esprimere le loro preoccupazioni e necessità, chiedendo un maggiore sostegno da parte della Regione Campania per le comunità locali. Il dialogo con il Presidente De Luca ha toccato diversi temi legati allo sviluppo del territorio, alla gestione delle emergenze e alle infrastrutture locali.

La giornata di lavori si è conclusa con un ulteriore incontro presso il Comune di Quadrelle, ospitato dal Sindaco Simone Rozza. (Presidente dell’unione dei comuni del Baianese) Presenti anche Vincenzo Biancardi (Sindaco di Avella), Enrico Montanaro (Sindaco di Baiano), Antonio Colucci (Sindaco di Sirignano), Alessandro Napolitano (Sindaco di Mugnano del Cardinale) e Nilde Rosanelli (Vice Sindaco di Sperone, in sostituzione del Sindaco Adolfo Alia, assente per motivi di salute). Alla riunione hanno partecipato anche i tecnici dei vari comuni del mandamento, oltre a Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, e all’onorevole Vincenzo Alaia.

Durante l’incontro, Giuseppe Mazzeo, in rappresentanza della Regione Campania, ha illustrato il bando per il sussidio destinato alle aziende rurali che hanno subito danni a seguito dell’alluvione dell’estate scorsa. Ferdinando Sandolfi, sempre della Regione Campania, ha invece presentato il bando relativo alle strade rurali, anch’esso legato ai danni causati dall’alluvione.

Tra i principali temi discussi, il bando SRD06 – Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo, approvato il 31 dicembre 2024. Questo intervento mira a sostenere le aziende agricole nella ricostruzione delle capacità produttive compromesse da calamità naturali o eventi avversi.

I tecnici e alcuni sindaci hanno colto l’occasione per chiedere chiarimenti su vari punti dei bandi, sottolineando la necessità di un supporto concreto e tempestivo per le comunità colpite. Il confronto ha evidenziato la volontà condivisa di collaborare per garantire un’efficace ripresa delle attività agricole e delle infrastrutture locali.

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte della Regione di monitorare la situazione e di assicurare il massimo sostegno alle amministrazioni locali per il rilancio del territorio irpino.

(Andrea Salvatore Guerriero)