Casa Anziani “M. Grazia Gargano” di Sant’Angelo dei Lombardi. COMUNICATO STAMPA

In relazione alle notizie apparse negli ultimi giorni sulla stampa online, la Cooperativa Amica, nuova affidataria della gestione della Casa Anziani M. Grazia Gargano, sente il dovere di fornire una rappresentazione corretta dei fatti, con la serenità e la trasparenza che da sempre contraddistinguono il suo operato.

Le assunzioni effettuate hanno riguardato esclusivamente le figure professionali necessarie all’espletamento del servizio, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda e della normativa vigente. La clausola sociale prevista dall’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non impone l’assunzione integrale e automatica di tutto il personale del gestore uscente, bensì un obbligo di priorità nelle assunzioni da armonizzare con la propria organizzazione aziendale. A questo obbligo la Cooperativa ha pienamente adempiuto. Nulla esclude, inoltre, la possibilità di riorganizzare il servizio in ragione delle esigenze che si presenteranno nel prosieguo dello stesso.

Con dispiacere si leggono notizie non veritiere che cercano di strumentalizzare una situazione la cui origine è ben più risalente nel tempo: è stata proprio l’insostenibilità economica strutturale della gestione uscente — che ha portato alla debacle della società concessionaria precedente con grave nocumento per una realtà di grande impatto sociale sul territorio — a rendere necessario il nuovo affidamento. Assumere l’intero organico ereditato avrebbe replicato le stesse condizioni di antieconomicità, compromettendo la qualità dell’assistenza e il futuro stesso della struttura.

La nostra Cooperativa intende risanare e appianare ogni situazione socio-economica, garantendo il diritto al lavoro senza però sacrificare il futuro della struttura e il benessere superiore dei suoi ospiti. Per quanto riguarda le affermazioni relative a presunti criteri discriminatori nella selezione del personale, le smentiaamo con fermezza: l’iscrizione sindacale non ha costituito né potrebbe mai costituire un criterio di selezione in una cooperativa sociale che fonda la propria ragione d’essere sui valori di solidarietà e rispetto della persona.

Rimaniamo disponibili al confronto con tutte le parti coinvolte, nelle sedi e con le modalità appropriate, con il nostro pensiero rivolto innanzitutto alle lavoratrici e agli anziani ospiti della struttura, che sono e restano la nostra priorità.