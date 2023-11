Servizi straordinari da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il controllo del territorio

Con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza.

Numerose le pattuglie impiegate nel trascorso weekend, sia di giorno che di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna.

Centinaia i veicoli fermati e le persone identificate.

In tale contesto:

– i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno continuato a presidiare soprattutto i comuni di Montemiletto, Venticano e Sturno.

Proprio in quest’ultimo centro, in orario notturno una pattuglia ha intercettato una Fiat Panda rubata qualche settimana fa a Montoro: probabilmente i ladri, vistisi braccati, hanno preferito abbandonare il veicolo e scappare a piedi. L’utilitaria, sottoposta a sequestro, sarà restituita al legittimo proprietario non appena ultimati i previsti accertamenti.

A Frigento la presenza sul territorio ha indotto i malviventi a desistere dal tentativo di furto di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, alla quale avevano già manomesso l’impianto di accensione;

– i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato un ventenne del posto per guida in stato di ebbrezza: all’esito degli accertamenti etilometrici, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà, al giovane automobilista è stata ritirata la patente di guida;

– i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno attuato un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio, legato anche allo svolgimento della tradizionale “Festa della castagna di Montella”. Nel corso delle attività, un 25enne di Salerno (già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto a misura di prevenzione), durante un servizio di perlustrazione del territorio svolto in orario notturno, è stato sorpreso alla guida di un SUV, sebbene sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Per lui la guida senza patente (la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato) ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio. Inoltre, sia lui che la ragazza in sua compagnia sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio poiché, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, non hanno fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori, rimane quindi alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera Provincia.