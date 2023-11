NOLA. A Paestum, percorsi di archeologia per i liceali del Carducci

Bilancio positivo per la XXV edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico, allestita nelle strutture del Next, l’ex Tabacchificio Cafasso, a Paestum, inaugurata giovedì, con sipario calato ieri. Tante le presenze di operatori del settore provenienti da tutto il mondo, appassionati e cultori di archeologia, giovani per quattro giornate, trascorse in visite agli stand, ricchi di attrattive e riscoperte, nel segno di dibattiti e conferenze di alto profilo e valenze culturali. Una magnifica e splendida testimonianza di quello che per il Sud rappresenta il patrimonio storico-archeologico, polarizzato in larga misura in Campania, segnatamente nell’area metropolitana della città di Napoli, che da sola catalizza oltre tre milioni e mezzo di visitatori del sistema museale ed architettonico- monumentale dell’intero Sud. Un dato statistico di particolare rilevanza, che emerge dalla documentata ricerca presentata nella conferenza sul tema, I Comuni archeologici Unesco per un turismo esperienziale e sostenibile, sviluppata nell’ambito delle iniziative della Bmta, in collaborazione con l’ Associazione nazionale dei Comuni.

Un’esperienza ricca di stimoli conoscitivi che hanno avuto modo di vivere le ragazze e i ragazzi del Liceo classico Giosuè Carducci, guidati dalla prof.ssa Milena Picciocchi, con spiccato interesse per la straordinaria Mostra archeo virtual, dedicata all’Intelligenza artificiale ed ospitata nel Museo archeologico, recentemente riaperto al pubblico. Un modo nuovo e ancor più raffinato nella completezza di lettura e comprensione del mondo passato, connesso alle molteplici risorse e potenzialità dell’ Intelligenza artificiale nel dilatare gli orizzonti dell’Intelligenza umana che le fa da guida. Importanti anche le visite compiute nei laboratori per riscoprire il senso delle attività praticate dall’uomo del lontano passato, nel quadro delle cultura immateriale e materiale.

Di specifico risalto tra le altre esperienze vissute, l’immersione che le ragazze e i ragazzi del Carducci hanno potuto compiere nella conoscenza dei primi strumenti musicali utilizzati dall’uomo, in ideale viaggio tra natura, preistoria e storia. Un laboratorio di sicuro valore educativo e di articolata impronta interdisciplinare, curato da Walter Maioli e Carmine Di Biasi, alla scoperta delle modalità con cui i popoli antichi hanno acquisito conoscenze sugli strumenti idonei a produrre suoni e linguaggi musicali.