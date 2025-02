Scoppio Pneumatico in Autostrada A16: Autoarticolato si ribalta nella scarpata, illesi i due occupanti

Un incidente spaventoso si è verificato sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Mirabella Eclano, quando un autoarticolato carico di terra ha perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico, ribaltandosi nella scarpata. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata est, in direzione Bari. Il mezzo pesante ha anche abbattuto il guard rail prima di finire nella scarpata sottostante.

A bordo del veicolo si trovavano il conducente e il suo cognato, entrambi originari di Cirò Marina, in Calabria, e diretti a Taranto. Nonostante l’impatto violento, fortunatamente nessuno dei due occupanti ha riportato ferite, uscendone miracolosamente illesi. Lo spavento è stato notevole, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, insieme al personale della società Autostrade per l’Italia e al soccorso stradale Grillo, che ha utilizzato un’autogrù per rimuovere il mezzo dalla scarpata. Nonostante il ribaltamento, il traffico in direzione Bari non ha subito particolari disagi e la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità.

L’incidente, sebbene impressionante, si è risolto senza gravi conseguenze, confermando la fortuna dei due occupanti, che hanno potuto lasciare il veicolo senza danni.