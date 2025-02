Terremoto a Messina: scossa di magnitudo tra 4.8 e 5.3 avvertita dalla popolazione

Un terremoto di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3 è stato registrato oggi, alle ore 16:19 (ora italiana), nella provincia di Messina. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, ha generato momenti di paura tra i residenti della zona.

Secondo le prime informazioni, il sisma ha avuto origine a una profondità ancora in fase di verifica, ma è stato percepito chiaramente non solo nella provincia di Messina, ma anche in alcune aree limitrofe. Numerosi cittadini hanno segnalato il tremore, con testimonianze che descrivono mobili e lampadari oscillanti.

Al momento, non sono stati segnalati danni gravi a persone o edifici, ma le autorità locali e la Protezione Civile stanno effettuando controlli per accertare eventuali criticità. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di necessità.

Gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stanno analizzando i dati per fornire una stima precisa della magnitudo e dell’epicentro esatto del sisma. La zona di Messina e dello Stretto è da sempre considerata un’area sismica attiva, e gli eventi tellurici di questa entità non sono rari.

Si invita la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la massima sicurezza. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.