Ottaviano: detiene armi, oltre 300 munizioni di vario calibro, una katana e una roncola. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione abusiva di armi, nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 76enne di Ottaviano per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno controllato l’abitazione di un uomo ad Ottaviano dove hanno rinvenuto 2 pistole a salve con 101 proiettili a salve e altre 85 munizioni da caccia di vario calibro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso il controllo in un’area di pertinenza dell’immobile, in uso esclusivo all’indagato, dove, tra rifiuti speciali di vario genere, hanno trovato una pistola “Beretta” cal. 9 con matricola abrasa, un’altra pistola a salve smontata, 12 caricatori privi di munizioni e 123 cartucce di vario calibro, di cui 42 a salve.

Ancora, in uno sgabuzzino ivi presente sono state, altresì, scoperte una katana e una roncola; mentre nell’autovettura hanno rinvenuto una pistola “Bruni” cal. 9 rifornita con 10 cartucce a salve.

Per tali motivi, il 76enne è stato tratto in arresto dal personale operante nonché denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.