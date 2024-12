“Serata con l’Artista” ad Avella: cena solidale con Ivan Granatino

Il prossimo 14 dicembre 2024, alle ore 19:30, l’Istituto Canossiano di Avella ospiterà un evento imperdibile: “Serata con l’Artista”, un incontro all’insegna della solidarietà e buona cucina. La serata, organizzata dalle Figlie della Carità Canossiane, rappresenta un’occasione per riunire la comunità e sostenere una nobile causa.

Protagonista della serata sarà Ivan Granatino, noto artista capace di conquistare il pubblico con il suo talento e la sua energia. La sua partecipazione darà un tocco speciale all’evento.

Cena Solidale

L’evento prevede una cena con un menu pensato per adulti e bambini:

Menu adulti (€20,00): Antipasto: frittelle di benvenuto, prosciutto, coppa, salame, bruschetta, nodino di mozzarella. Primo: cortecce alla amatriciana. Secondo: arista di maiale, patatine e insalata. Dolce: torta accompagnata da acqua e buon vino.

(€20,00): Menu bambini (€10,00): Antipasto: frittelle di benvenuto, prosciutto, bruschetta e nodino di mozzarella. Primo: pasta al pomodoro. Secondo: cotoletta con patatine. Dolce: torta e acqua.

Il catering è curato dal Pastificio Imperium di Francesco Pecchia, garanzia di qualità e genuinità.

Come partecipare

L’evento si terrà presso l’Istituto Canossiano, in Via Cardinale D’Avanzo 41, Avella. È un’occasione perfetta per trascorrere una serata piacevole con famiglia e amici, contribuendo al contempo a un’iniziativa benefica.

Non mancate a questa splendida serata che unirà arte, musica e solidarietà. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi direttamente alle Figlie della Carità Canossiane.