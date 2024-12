Pollena Trocchia: al via gli eventi natalizi tra magia, tradizione e divertimento

Prenderanno il via domani, nella ricorrenza dell’Immacolata Concezione, la festività che segna tradizionalmente l’inizio del periodo natalizio, gli eventi per le feste di fine e inizio anno organizzati dall’Amministrazione comunale di Pollena Trocchia, che ancora una volta propone un cartellone di appuntamenti capace di andare incontro a tutte le età. Si parte con “La Magia del Natale”, villaggio a tema natalizio in Piazza don Luigi Russo con gonfiabili, animazione e tanto divertimento per i bambini, ma che propone anche mercatini di Natale con prodotti artigianali e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni a cura dell’Associazione Agapè. L’appuntamento è per l’8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13. Sabato 14 dicembre, invece, a Piazza Amodio, è in programma “Illuminiamo Pollena Trocchia”, con l’accensione dell’albero di Natale e simbolicamente di tutte le altre luminarie che anche quest’anno abbelliranno Pollena Trocchia e attività per i più piccoli con un secondo Villaggio di Natale ricco di attività e divertimento. Sabato 21 dicembre, invece, sarà la volta del “Christmas Night Party” nel Borgo Antico di Trocchia: appuntamento con musica, magia natalizia e uno spazio dedicato ai bambini a partire dalle ore 19.30. Venerdì 27 e sabato 28 dicembre appuntamento con “O presepe e San Gennariello” in via Molli, rievocazione della sacra natività curata dalla parrocchia di San Gennaro. Si parte alle ore 19. Confermato anche quest’anno l’appuntamento con il Capodanno in Piazza a Pollena Trocchia, appuntamento alle 21.30 in Piazza Amodio per “La Grande Festa di Capodanno”, che promette di far scatenare il pubblico a ritmo di musica. Sabato 4 gennaio, infine, presso la villetta comunale di via Calabrese si chiude con “Aspettando la Befana”, manifestazione per i più piccoli in programma dalle ore 10 alle 13. «Siamo da tempo a lavoro per garantire ai nostri concittadini un cartellone di eventi variegato, completo e coinvolgente, che abbracci l’intero paese e possa offrire a tutti occasioni di socialità, divertimento ed emozione. Mettendo insieme risorse del nostro bilancio e un finanziamento di Città Metropolitana di Napoli che ha premiato un progetto che abbiamo presentato nelle scorse settimane siamo riusciti a mettere a punto un cartellone di eventi che, siamo certi, sarà molto apprezzato» ha detto il vicesindaco Francesco Pinto, delegato ad eventi e promozione del territorio. «Domani parte il calendario di eventi natalizi messi in programma da questa Amministrazione per allietare le festività di fine e inizio anno con iniziative completamente gratuite, capaci di coinvolgere tutti: si va dalla tradizione, con il presepe vivente, all’animazione per i più piccoli, veri protagonisti delle feste, passando per le note per gli amanti della buona musica. Ci sono tutti gli elementi, insomma, per offrire alla comunità locale occasioni di socialità, condivisione, spensieratezza e gioia» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.