orre Annunziata: truffano una 74enne. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Prota a Torre Annunziata, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter, uno dei quali, alla loro vista, è sceso dal motoveicolo per proseguire a piedi; contestualmente, gli operatori hanno sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto da un balcone indicando proprio i due uomini; pertanto gli agenti hanno bloccato il conducente dello scooter mentre l’altro è riuscito a darsi alla fuga.

Inoltre, gli operatori hanno raggiunto la donna la quale ha raccontato loro di aver consegnato, poco prima, 2200 euro, diversi monili in oro ed una carta di credito ad un finto corriere poiché aveva ricevuto la telefonata di un uomo che, spacciandosi per il nipote, le aveva detto di consegnare una somma di denaro in cambio di un pacco ad un corriere che sarebbe arrivato poco dopo; quest’ultimo, dopo aver ricevuto il denaro, era riuscito a farsi dare dalla donna anche diversi gioielli e una carta di credito:

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato anche l’altra persona a bordo di un taxi diretto verso Napoli e lo hanno bloccato trovandolo in possesso dei gioielli e della somma di denaro sottratti alla 74enne.

Due napoletani di 18 e 19 anni, di cui il primo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per truffa aggravata, mentre i soldi, la carta di credito e i gioielli sono stati riconsegnati alla proprietaria.