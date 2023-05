AVELLA.Polemica ingressi Anfiteatro, la nota di chiarimento di Aps Avellarte.

NOTA DI CHIARIMENTO – INGRESSI ANFITEATRO SCUOLE

Aps Avellarte in riferimento alle polemiche sollevate a mezzo stampa e sui social con la presente nota chiarisce la sua posizione. Avellarte è un ente di terzo settore che opera sull’intero territorio regionale occupandosi di valorizzazione, promozione e accoglienza turistica in particolare sul territorio di Avella. Per svolgere le proprie attività private propone alle scuole uscite didattiche e proposte di itinerari dotandosi di personale specializzato per lo svolgimento delle attività e di servizi erogati da aziende del territorio. Premesso ciò, essendo accreditati negli albi fornitori delle scuole, in merito alla richiesta specifica pervenuta dall’Istituto Mons. P. Guerriero per le attività da svolgere sul territorio Avellarte ha inviato al personale docente preposto un elenco di proposte. L’offerta del servizio richiesto è stata approvata nel consiglio di interclasse, dai docenti e dai rappresentanti dei genitori. La proposta scelta prevede: visita guidata e scoperta dell’orto dell’Azienda Agricola Moera e merenda con l’aggiunta di un servizio di visita guidata presso l’Anfiteatro al costo totale di 7 € con emissione di regolare fattura all’Istituto Scolastico. Avellarte è l’ente affidatario dei servizi di promozione e accoglienza turistica per il Museo Immersivo e per le varie attività che si svolgono nei siti archeologici gestiti dal Ministero e dal Comune presenta regolare richieste e ottiene le dovute autorizzazioni. Avellarte pertanto operando come ente privato si autofinanzia ed eroga servizi a pagamento. Si sottolinea inoltre che il solo ingresso, senza servizi di accoglienza e informazione turistica, e quindi i servizi espletati da Avellarte ai siti archeologici è gratuito solo con la presenza del personale del Ministero della Cultura a cui può essere fatta da tutti regolare richiesta.

Si ricorda che Avellarte ha fornito agli alunni e alle famiglie di Avella, gratuitamente per diversi anni ,i propri servizi con l’iniziativa Pass Family e in occasione di tanti altri progetti ed iniziativa a scopo sociale e culturale.

Avellarte nel 2018 ha partecipato ad una manifestazione di interesse della Fondazione Avella Città d’Arte ottenendo l’affidamento e la gestione dell’Ufficio SIAT (Servizi di Informaizone ed Accoglienza Turistica) registrando negli anni risultati importanti in termini di presenze turistiche . Tante sono le iniziative poste in essere da Avellarte con un impatto evidente economico per le aziende del territorio e le circa 50 famiglie che da anni fanno parte della rete Host Family per l’ospitalità di studenti francesi. Avellarte continua la sua attività autofinanziandosi e lavorando incessantemente, tutti i giorni della settimana, per portare Avella sul mercato turistico nazionale ed internazionale. Per quanto detto prendiamo le distanze dal modus operandi di chi ha utilizzato il lavoro di professionisti privati per altri scopi ed esigiamo rispetto rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

APS AVELLARTE